Roland-Garros - Alison Van Uytvanck avance au 2e tour du double

Alison Van Uytvanck (WTA 81 en double) et sa partenaire roumaine Monica Niculescu (WTA 39 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour du double à Roland-Garros. Le duo belgo-roumain a battu 3-6, 6-3, 6-1 la paire formée par l'Américaine Danielle Collins (WTA 330 en double) et la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 430 en double). La rencontre a duré 1 heure et 44 minutes.Van Uytvanck et Niculescu affronteront en 16e de finale la paire tête de série N.8, composée de Cori Gauff (WTA 10 en double) et Jessica Pegula (WTA 31 en double). Les Américaines ont éliminé la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 48 en double) et la Russe Liudmila Samsonova (WTA 395 en double) 6-3, 7-5. Il s'agira de retrouvailles entre Van Uytvanck (WTA 60) et Gauff puisque les deux joueuses se sont affrontées au deuxième tour du simple mercredi, avec une victoire 6-1, 7-6 (7/4) de l'Américaine, 23e joueuse mondiale en simple. (Belga)