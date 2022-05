Roland-Garros - Andy Murray fait l'impasse sur Roland-Garros et entame sa préparation pour Wimbledon

Andy Murray ne participera pas à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, qui débute le dimanche 22 mai, afin d'entamer sa préparation pour Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem et prévu du 27 juin au 10 juillet, a annoncé le joueur britannique dimanche.Murray, qui fête ses 35 ans ce dimanche, avait annoncé en février qu'il ferait l'impasse sur toute la saison sur terre battue avant de revenir sur sa décision et participer au tournoi ATP de Madrid la semaine dernière. Dans la capitale espagnole, il avait été éliminé en 8es de finale contre le N.1 mondial Novak Djokovic après avoir sorti Dominic Thiem (ATP 162) et Denis Shapovalov (ATP 16). L'ancien N.1 mondial, actuellement 69e au classement ATP, semble donc être revenu sur ses plans initiaux. Il va désormais entamer sa préparation pour la saison sur herbe et devrait disputer le tournoi Challenger de Surbiton du 29 mai au 5 juin. (Belga)