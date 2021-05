Roland-Garros - Andy Murray renonce à Roland-Garros pour se consacrer à la saison sur gazon

Andy Murray ne participera pas au tournoi de Roland-Garros après avoir décidé de se concentrer sur la saison sur gazon. L'ancien N.1 mondial a fait son retour après une blessure à l'aine en s'entraînant pendant une semaine et en disputant deux matches de double à Rome.Ressentant encore une certaine gêne, il est rentré chez lui pour poursuivre sa rééducation et commencer à s'entraîner sur sa surface préférée, l'objectif étant désormais d'être en pleine forme pour Wimbledon. Murray avait prévu d'obtenir une wild card pour l'un des tournois ATP de Genève ou de Lyon la semaine prochaine, mais il est apparu samedi qu'il avait refusé de participer au tournoi suisse, ce qui soulève de sérieuses questions quant à ses chances de jouer à Roland Garros. L'Écossais - qui n'a disputé qu'un seul match sur terre battue depuis 2017 - s'était inscrit aux qualifications pour le Grand Chelem mais aurait également pu recevoir une wild card s'il avait prouvé sa forme physique. Il s'agit d'un nouveau revers pour Murray, qui a fêté ses 34 ans samedi et n'a disputé que trois matchs de simple sur le ciruit ATP cette année. Il a été victime d'un coronavirus qui l'a empêché de se rendre à l'Open d'Australie, puis s'est blessé à l'aine avant le tournoi de Miami en mars. Le prochain tournoi de Murray devrait être celui du Queen's, bien qu'il y ait un événement ATP la semaine précédente à Stuttgart et un Challenger de deuxième niveau à Nottingham auxquels il pourrait chercher à participer. Murray s'est rendu à Rome et a joué le double avec son compatriote Liam Broady en tant que remplaçants tardifs. Il a joué deux matches, perdant contre Kevin Krawietz et Horia Tecau jeudi. (Belga)