Roland-Garros - Angelique Kerber perd encore au 1er tour

L'Allemande Angelique Kerber, lauréate de tous les Grands Chelems à l'exception de Roland-Garros, a été éliminée dès le 1er tour du tournoi parisien pour la troisième fois de suite, par la Slovène Kaja Juvan (6-3, 6-3) lundi.Juvan, 103e mondiale, s'était déjà distinguée cette saison en éliminant Venus Williams à Acapulco et Marketa Vondrousova, finaliste de Roland-Garros 2019, sur terre battue à Palerme. Pour Kerber, âgée de 32 ans, c'est une troisième élimination consécutive au premier tour à Paris, où elle a atteint au mieux les quarts de finale en 2012 et 2018. La N.22 mondiale, titrée à l'Open d'Australie (2016), l'US Open (2016) et Wimbledon (2018), est déjà la 7e tête de série éliminée d'entrée depuis dimanche. Et la 3e joueuse ayant déjà remporté un Grand Chelem après les très chevronnées Venus Williams (40 ans) et Svetlana Kuznetsova (35). (Belga)

