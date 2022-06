Roland-Garros - Arevalo et Rojer gagnent le double messieurs

Le Salvadorien Marcelo Arevalo (ATP 28 en double) et le Néerlandais Jean-Julien Rojer (ATP 29 en double) ont remporté le double messieurs de Roland-Garros, samedi. Têtes de série N.12, les deux joueurs sont venus à bout 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3 du Croate Ivan Dodig et de l'Américain Austin Krajicek au terme d'un bras de fer de 3 heures et 1 minutes.Arevalo, 31 ans, disputait sa première finale en Grand Chelem. Il décroche le cinquième succès de sa carrière sur le circuit ATP et devient le premier joueur d'Amérique Centrale à remporter un double messieurs en Grand Chelem. Rojer, 40 ans, ajoute, lui, un 32e trophée à son palmarès, qui comprend notamment des victoires à Wimbledon en 2015 et à l'US Open en 2017. Le duo avait déjà remporté, associé, les tournois de Dallas et de Delray Beach cette année. Dodig, 37 ans, visait un deuxième sacre à Roland-Garros après 2015. Il avait aussi gagné l'Open d'Australie l'an passé Krajicek, 31 ans, disputait sa première finale en Grand Chelem (Belga)