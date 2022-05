Roland-Garros - Aryna Sabalenka s'en sort difficilement face à Chloé Paquet

Aryna Sabalenka, septième joueuse mondiale, s'est difficilement qualifiée pour le deuxième tour de Roland-Garros mardi. La Bélarusse a dû combler un set et un break de retard face à la Française Chloé Paquet (WTA 110) avant de l'emporter 2-6, 6-3, 6-4.Sabalenka, tête de série N.7, a d'abord été menée 6-2, 2-0, puis de nouveau 2 jeux à 0 dans le set décisif avant de redresser la barre et s'imposer après 1 heure et 59 minutes de jeu. La Bélarusse affrontera au deuxième tour l'Américaine Madison Brengle (WTA 57), victorieuse 6-1, 6-2 face à la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 120), 'lucky loser' des qualifications. (Belga)