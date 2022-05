Roland-Garros - Bonaventure, dans le tableau final : "Super heureuse et super fière de moi !"

Ysaline Bonaventure (WTA 170) était aux anges, jeudi, après s'est qualifiée pour la première fois de sa carrière en simple pour le tableau final à Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de l'année. Sur la terre battue parisienne, la Stavelotaine, 27 ans, a battu au troisième et dernier tour des qualifications la Finlandaise Anastasia Kulikova (WTA 193), 22 ans, 6-4, 6-2."Je suis super heureuse et super fière de moi !", a-t-elle confié à Belga à la suite de sa victoire. "La terre battue n'est pas ma surface de prédilection, mais j'avais effectué une très bonne préparation et je suis arrivée en confiance. Et j'ai disputé trois très bons matches. La terre battue parisienne est également plus rapide qu'ailleurs et cela me convient bien. Je ne vais pas le cacher, j'étais fort stressée avant le match, car ce n'est jamais évident de jouer un dernier tour de qualifications. Mais elle aussi. Et clairement, j'ai été la personne qui a le mieux géré cette situation. Je n'ai pas disputé un super match, mais j'ai fait ce qu'il fallait aux bons moments. J'avais la hargne, j'étais très motivée et je suis restée très combative. Donc, c'est vraiment top !", a-t-elle souri. Ysaline Bonaventure avait déjà participé à Roland-Garros, mais en double, en 2015, où elle avait atteint le deuxième tour aux côtés de la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova. Ici, elle rejoint dans le tableau final Elise Mertens (WTA 33), Alison Van Uytvanck (WTA 61), Maryna Zanevska (WTA 65) et Greet Minnen (WTA 84). (Belga)