Roland-Garros - Carlos Alcaraz facilement au 2e tour

La pépite espagnole Carlos Alcaraz, 19 ans et vainqueur cette saison de quatre tournois de premier plan avec Rio de Janeiro, Miami, Barcelone et Madrid, a assumé son statut de 6e tête de série de Roland-Garros en s'imposant 6-4, 6-2, 6-0 contre le repêché argentin Juan Ignacio Londero (ATP 141) dimanche lors de la première journée des Internationaux de France, deuxième levée du Grand Chelem de la saison.Le Murcien, devenu l'un des favoris à la victoire après un début de saison sur ocre tonitruant, n'a pas laissé la moindre chance à Londero, 28 ans. Placé dans la même partie de tableau que les ogres Novak Djokovic et Rafael Nadal, le protégé de Juan Carlos Ferrero, ancien vainqueur à la Porte d'Auteuil, défiera au 2e tour son compatriote Albert Ramos-Vinolas (ATP 42), qui s'est imposé en quatre sets contre l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 85) : 6-4, 4-6, 6-4, 7-6 (5). S'il s'impose contre Ramos-Vinolas, Alcaraz égalera sa performance de 2021 où il avait été battu au 3e tour par l'Allemand Jan-Lennard Struff à l'occasion de sa première participation au tournoi parisien. (Belga)