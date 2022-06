Roland-Garros - Casper Ruud rejoint Rafael Nadal en finale, sa première en Grand Chelem

Casper Ruud, 8e mondial, sera l'adversaire de Rafael Nadal (ATP 5) en finale de Roland-Garros après sa victoire contre Marin Cilic, 23e mondial et tête de série N.20, en demi-finale sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier vendredi à Paris.Ruud, 23 ans et tête de série N.8, s'est imposé en quatre sets 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 en 2 heures et 55 minutes dans une rencontre qui a été interrompue pendant plusieurs minutes lorsqu'une militante pour le climat s'est attachée au filet. À la Porte d'Auteuil, le Norvégien, déjà vainqueur de huit tournois sur le circuit professionnel, disputera la première finale de sa carrière en Grand Chelem. Dimanche, il sera opposé à l'Espagnol Rafael Nadal, lauréat de 21 tournois du Grand Chelem dont 13 Roland-Garros. En demi-finale, le Majorquin a profité de l'abandon de l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) qui s'est gravement tordu la cheville dans le tie-break du deuxième set. Il s'agira du premier affrontement entre les deux joueurs sur le circuit. (Belga)