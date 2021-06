Roland-Garros - Daniil Medvedev se qualifie pour le troisième tour

Daniil Medvedev s'est qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem, mercredi. Le Russe, N.2 mondial et tête de série N.2, s'est imposé en quatre sets 3-6, 6-1, 6-4, 6-3 en 2h18 face à l'Américain Tommy Paul (ATP 52).Medvedev connaissait une première manche compliquée et se faisait breaker à 3-2 avant de perdre le set (3-6). Le joueur russe se réveillait dans le deuxième set remporté en 25 minutes (6-1). Medvedev, qui n'avait jamais réussi à passer le premier tour à Paris en quatre participations, poursuivait sur sa lancée et remportait les troisième et quatrième sets pour filer au troisième tour. Il y sera opposé à l'Américain Reilly Opelka, N.35 mondial et tête de série N.32. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.