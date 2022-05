Roland-Garros: Daria Kasatkina rejoint les quarts de finale

Daria Kasatkina s'est hissée lundi en quarts de finale du simple dames de Roland-Garros. La Russe, évoluant sous bannière neutre, 20e mondiale et tête de série N.20 du deuxième tournoi du Grand Chelem, s'est imposée 6-2, 6-2 en 1 heure et 20 minutes face à l'Italienne Camila Giorgi, 30e mondiale et tête de série N.28, en ouverture de programme sur la terre battue du Court Suzanne-Lenglen.Présente pour la deuxième fois en quarts de finale à Paris, Daria Kasatkina affrontera pour une place en demi-finale soit l'Américaine Madison Keys (WTA 22/N.22) soit la Russe sous bannière neutre Veronika Kudermetova (WTA 29/N.29), la partenaire de double d'Elise Mertens. Veronika Kudermetova doit d'ailleurs aussi remonter sur le court lundi en compagnie de la Limbourgeoise. La paire belgo-russe, tête de série N.2, doit affronter les Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang, têtes de série N.13, au 3e tour du double dames, en 3e rotation sur le Court Simonne-Matthieu. (Belga)