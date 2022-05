Roland-Garros - Diminué par une gêne à la jambe gauche, David Goffin éliminé au 3e tour par Hubert Hurkacz

Fin de parcours pour David Goffin aux Internationaux de France, deuxième levée du Grand Chelem, samedi à Paris. Sur le court Simonne-Mathieu, le N.1 belge, 48e mondial, s"est incliné en trois sets 7-5, 6-2, 6-1 en 1h49 contre le Polonais Hubert Hurkacz, 13e mondial et tête de série N.12, au troisième tour.À 6-5 dans le premier set, Goffin a lâché son service au pire des moments, permettant à Hurkacz d'empocher la première manche (7-5). Pas à 100% de ses moyens à cause d'une gêne à la jambe gauche en début de deuxième set, le Liégeois de 31 ans a concédé un nouveau break dans le 4e jeu, laissant filer le Polonais vers le gain de la manche sur un nouveau break (6-2). Diminué, 'La Goff' a décidé de ne pas abandonner et Hurkacz n'a pas eu à forcer dans le troisième set (6-1) pour valider sa qualification pour les huitièmes de finale de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Pour une place en quarts de finale, Hurkacz, qui a pris sa revanche sur Goffin après sa défaite à Rome il y a deux semaines, affrontera le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial et tête de série N.8, ou l'Italien Lorenzo Sonego, 35e mondial. Goffin n'avait plus atteint le troisième tour à Roland-Garros depuis 2019, il avait alors été éliminé par l'Espagnol Rafael Nadal. (Belga)