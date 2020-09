Roland-Garros - Elise Mertens et Greet Minnen/Alison Van Uytvanck en lice mercredi

Elise Mertens (WTA 20) tentera de rejoindre le troisième tour de Roland-Garros mercredi sur le Court N.7, où la numéro un belge affrontera en troisième rotation l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 106), quart de finaliste en 2008 et 2012 à Paris.Au tour suivant, Elise Mertens retrouvera l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 106), 35 ans, quart de finaliste en 2008 et 2012 à Paris. Il s'agira d'une revanche pour la Limbourgeoise de 24 ans, qui reste sur une défaite contre l'Estonienne de 35 ansn, l'an dernier sur la terre battue verte - et bien plus rapide - de Charleston lors de leur unique précédente confrontation. Dans la foulée, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen entreront en lice en double dames. Elles seront opposées au 1er tour à la Britannique Heather Watson et à l'Espagnole Lara Arruabarrena. Le programme de mercredi (à partir de 11h): Court Philippe Chatrier Elina Svitolina (Ukr/N.3) - Renata Zarazua (Mex) Tsvetana Pironkova (Bul) - Serena Williams (USA/N.6) Rafael Nadal (Esp/N.2) - Mackenzie McDonald (USA) Alexander Zverev (All/N.6) - Pierre Hugues-Herbert (Fra) Court Suzanne Lenglen Stan Wawrinka (Sui/N.16) - Dominik Koepfer (All) Dominic Thiem (Aut/N.3) - Jack Sock (USA) Simona Halep (Rou/N.1) - Irina-Camelia Begu (Rou) Caroline Garcia (Fra) - Aliaksandra Sasnovich (Blr) Court Simonne Mathieu Victoria Azarenka (Blr/N.10) - Anna Schmiedova (Svq) Lorenzo Giustino (Ita) - Diego Schwartzman (Arg/N.12) Benoit Paire (Fra/N.23) - Federico Coria (Arg) Cori Gauff (USA) - Martina Trevisan (Ita) Court N.7 En 3e rotation: Elise Mertens (BEL/N.16) - Kaia Kanepi (Est) En 4e rotation: Greet Minnen/Alison Van Uytvanck (BEL) - Heather Watson/Lara Arruabarrena (G-B/Esp).

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.