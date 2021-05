Roland-Garros - Greet Minnen se qualifie pour le deuxième tour des qualifications

Première Belge à entrer en lice lundi en qualifications à Roland-Garros, Greet Minnen s'est qualifiée pour le deuxième tour des qualifications du 2e tournoi du Grand Chelem de l'année, disputé sur terre battue à Paris.Dans une rencontre perturbée par la pluie, l'Anversoise, 125e mondiale et tête de série N.17 des qualifications, s'est imposée en trois sets 5-7, 6-3, 6-1 en 2h22 face à la Polonaise Urszula Radwanska (WTA 230). Les deux autres Belges engagées en qualifications du simple dames doivent aussi jouer lundi. Ysaline Bonaventure (WTA 126), 19e tête de série, rencontrera la Roumaine Monica Niculescu (WTA 175). Marie Benoit (WTA 232) aura pour première adversaire la Française Julie Belgraver (WTA 809), bénéficiaire d'une invitation. Kimmer Coppejans (ATP 174) et Ruben Bemelmans (ATP 200) sont eux engagés en qualifications du simple messieurs. Ils débuteront respectivement face à l'Américain Brandon Nakashima (ATP 139), 24e tête de série, et l'Italien Alessandro Giannessi (ATP 159). Il faut passer trois tours de qualifications pour rejoindre le tableau final du 2e tournoi du Grand Chelem, qui se déroulera à Paris du 30 mai au 13 juin. (Belga)