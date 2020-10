Roland-Garros: Kiki Bertens surprise par Martina Trevisan en 8e de finale

La Néerlandaise Kiki Bertens, 8e joueuse mondiale et tête de série N.5, a été éliminée en huitième de finale de Roland-Garros, dimanche, par l'Italienne Martina Trevisan (WTA 159), issue des qualifications, sur un double 6-4 en 1 heure et 35 minutes.Trevisan, 26 ans, dispute Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Elle rencontrera en quart de finale la Polonaise Iga Swiatek (WTA 54), qui a créé la première sensation de la journée en balayant 6-1, 6-2 la favorite du tournoi, la Roumaine Simona Halep, 2e joueuse mondiale et tête de série N.1. (Belga)