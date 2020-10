Roland-Garros - Les Allemands Krawietz et Mies conservent leur couronne à Roland-Garros

Kevin Krawietz et Andreas Mies sont parvenus à remporter les Internationaux de France de tennis pour la seconde année de rang. Les Allemands se sont imposés 6-3, 7-5 en finale du double messieurs contre le Croate Mate Pavic et le Brésilien Bruno Soares, vainqueurs de l'US Open, samedi sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros.Les Allemands se sont imposés après 1h29 d'un match globalement dominé. Krawietz et Mies ont su convertir deux balles de break, une dans chaque set, alors que Pavic et Soares, malgré cinq opportunités, n'y sont jamais parvenus. C'est le quatrième titre en double sur le circuit ATP pour la paire allemande, victorieuse aussi à Long Island et Anvers en 2019. En début de saison, ils sont tombés d'entrée au premier tour à l'Open d'Australie avant de prendre la porte en huitièmes de finale à l'US Open. En 2019, Krawietz et Mies avaient remporté le double grâce à une victoire en deux sets contre les Français Jérémy Chardy et Fabrice Martin. (Belga)