Roland-Garros - Nadal, Thiem et Zverev passent au troisième tour

L'Espagnol Rafael Nadal, l'Autrichien Dominic Thiem et l'Allemand Alexander Zverev se sont qualifiés pour le troisième tour de Roland-Garros mercredi.Le N.2 mondial Rafael Nadal n'a laissé échapper que quatre jeux face à l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 236), dévoré 6-1, 6-0, 6-3 mercredi. Nadal, vainqueur douze fois à Paris, aura face à lui l'Italien Stefano Ravaglio (ATP 74), venu à bout en cinq sets - 6-4, 2-6, 7-6 (9/7), 4-6, 6-2 - du Japonais Kei Nishikori (ATP 35). S'il était sacré une fois de plus sur la terre battue parisienne, Nadal égalerait le record de vingt couronnes majeures établi par Roger Federer. L'Autrichien Dominic Thiem, récent vainqueur de l'US Open, s'est qualifié en sauvant trois balles de set en faveur de l'Américain Jack Sock (ATP 310), battu 6-1, 6-3, 7-6 (8-6). Troisième mondial, Thiem affrontera au tour suivant du Norvégien Casper Ruud (ATP 25), vainqueur 6-1, 1-6, 6-3, 1-6, 6-3 de l'Américain Tommy Paul (ATP 58). Le N.7 mondial Alexander Zverev est venu à bout du Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) en cinq sets 2-6, 6-4, 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, après quasiment quatre heures de combat. Au troisième tour, Zverev affrontera l'Italien Marco Cecchinato (ATP 110), demi-finaliste sur la terre battue parisienne en 2018 et qui s'est extirpé des qualifications cette année, où il a éliminé Kimmer Coppejans. Cecchinato a battu l'Argentin Juan Ignacio Londero (ATP 69) 6-3, 6-2, 5-7, 6-2. Sebastian Korda, 213e mondial et fils de Petr qui y fut finaliste en 1992, s'est lui aussi qualifié pour le troisième tour de Roland-Garros auquel il participe pour la première fois, en écartant son compatriote américain John Isner (ATP 23) 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Le jeune Korda (20 ans), issu des qualifications, affrontera l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 105), passé lui aussi par les qualifications. Ancien N.1 mondial juniors, Korda a remporté dans cette catégorie d'âge l'Open d'Australie en 2018, année où il a également atteint les demi-finales à Roland-Garros. (Belga)