Roland-Garros - Novak Djokovic, accroché un moment par Carreno Busta, rejoint Tsitsipas en demi-finales

Le dernier carré du tournoi du Grand Chelem de tennis de Roland-Garros est connu. Novak Djokovic a obtenu la dernière place des demi-finales. Mercredi soir, le Serbe a éliminé en quarts de finale l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 18/N.19) en quatre sets : 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. Il lui a fallu jouer 3h10 avant de s'imposer.Le N.1 mondial, qui a souffert du cou et du biceps du bras gauche en début de rencontre au point de se faire soigner un moment, a cédé la première manche, sa première du tournoi, avant de se reprendre. Même s'il n'a pas affiché son insolente domination des précédentes rencontres en raison d'un revers moins performant, Djokovic a quand même décroché sa 38e place en demi-finales d'un Grand Chelem et la 10e à Roland-Garros. Il s'est imposé sur la terre battue parisienne à une seule reprise en 2016 et vise une 18e victoire en Grand Chelem dans sa carrière. Vendredi en demi-finales, Djokovic, 33 ans, sera opposé au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6/N.5), 22 ans, qui s'est qualifié mercredi en fin d'après-midi en trois manches aux dépens du Russe Andrey Rublev (ATP 12/N.13) 7-5, 6-2 et 6-3. Les deux joueurs sont à trois victoires chacun dans leurs confrontations. Le Serbe a gagné leur seul match sur terre en finale au Masters 1000 de Madrid en 2019 (6-3, 6-4) et le seul joué en 2020 en finale sur dur à Dubaï (6-3, 6-4). L'autre demi-finale mettra en présence le tenant du titre, et déjà vainqueur à douze reprises de l'épreuve, l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2/N.2), 34 ans, à l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 14/N.12), 28 ans. (Belga)