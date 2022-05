Roland-Garros - Novak Djokovic ne laisse que quatre jeux à Yoshihito Nishioka

Novak Djokovic, N.1 mondial et tenant du titre, a facilement passé le premier tour des Internationaux de France, lundi soir sur le court Philippe Chatrier, fermé en raison des intempéries. Le Serbe s'est imposé 6-3, 6-1, 6-0 en 1h58 contre le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 94).Avec 70% de première balle et 35 coups gagnants, l'homme aux 20 titres majeurs n'a jamais été inquiété par le gaucher japonais. Au prochain tour, 'Nole', récent vainqueur du Masters 1000 de Rome, affrontera au 2e tour de cette levée du Grand Chelem disputée sur terre battue le Slovaque Alex Molcan (ATP 38) ou l'Argentin Federico Coria (ATP 54), qui s'affronteront finalement mardi. Les autres matches prévus ce lundi soir à Roland-Garros ont été interrompus sur le coup de 21h30 à cause de la pluie. (Belga)