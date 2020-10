Roland-Garros - Pablo Carreno Busta rejoint Novak Djokovic en quarts de finale

Pablo Carreno Busta (ATP 18) s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros lundi après sa victoire en trois sets 6-2, 7-5, 6-2 face à l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 186). L'Espagnol affrontera le numéro un mondial Novak Djokovic en quarts de finale.Initialement prévu sur le court Suzanne Lenglen, la rencontre s'est finalement disputée sur le court Philippe Chatrier, protégé de la pluie par un toit rétractable. Après deux premiers sets disputés, Carreno Busta a profité des erreurs de son adversaire pour s'imposer en trois sets: 6-2, 7-5, 6-2. Carreno Busta affrontera Novak Djokovic en quarts de finale. Des quarts de finale qui débutent mardi avec les duels entre Diego Scwhartzmann et Dominic Thiem et Jack Sinner, tombeur de David Goffin au premier tour, et le tenant du titre Rafael Nadal. (Belga)