Roland-Garros - Serena Williams sauve une balle de set puis s'impose sans trembler face à Begu

Serena Williams a réussi son entrée en matière à Roland-Garros. L'Américaine, 8e joueuse mondiale et tête de série N.7, a battu lundi au premier tour la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 74) 7-6 (8/6), 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 42 minutes.Williams a dû s'employer dans le premier set. Alors qu'elle menait 5-3, elle perdait deux services de rang et se retrouvait derrière au marquoir (5-6). Grâce à un contrebeak, elle revenait à 6-6. Au jeu décisif, menée 4/6, elle sauvait deux balles de set avant d'arracher le premier set (8/6). Le deuxième set s'avérait plus facile pour l'Américaine, qui faisait le break d'emblée. Un nouveau break lui permettait de s'envoler à 5-2. Elle gagnait la rencontre sur sa première balle de match. "Ce n'était pas facile dans le 1er set", a reconnu Williams. "J'ai eu des opportunités elle a bien joué, c'est une très bonne joueuse. Je suis contente d'avoir gagné et j'espère encore m'améliorer." Williams rencontrera une autre Roumaine au deuxième tour, Mihaela Buzarnescu (WTA 174), victorieuse 7-5, 7-5 de la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 83). L'Américaine de 39 ans a remporté Roland-Garros à trois reprises, en 2002, 2013 et 2015. (Belga)