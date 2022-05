Roland-Garros - Simona Halep, lauréate en 2018, éliminée à son tour

Simona Halep, lauréate du tournoi en 2018, a été éliminée au deuxième tour de Roland-Garros, jeudi. La Roumaine de 30 ans, 19e joueuse mondiale et tête de série N.19, s'est inclinée 2-6, 6-2, 6-1 face à la Chinoise Zheng Qinwen (WTA 74), 19 ans. La rencontre a duré 1 heure et 56 minutes.Zheng, qui avait écarté Maryna Zanevska (WTA 62) au premier tour, 6-3, 6-1, participe pour la première fois au Grand Chelem disputé sur la terre battue parisienne. Elle affrontera en 16e de finale soit la Française Alizé Cornet (WTA 40) soit la Lettonne Jelena Ostapenko (WTA 13/N.13). Halep, toujours en quête de son meilleur niveau après une saison 2021 marquée par des blessures, s'ajoute à la liste des têtes de série du tableau féminin qui ont déjà dû plier bagages, après notamment la tenante du trophée Barbora Krejcikova (N.2), Maria Sakkari (N.3), Anett Kontaveit (N.5), Ons Jabeur (N.6), Karolina Pliskova (N.8) et Garbine Muguruza (N.10), toutes éliminées d'entrée. (Belga)