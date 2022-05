Roland-Garros - Tenante du titre, Krejcikova positive au covid, doit renoncer au double

La Tchèque Barbora Krejcikova, tenante du titre à Roland-Garros en simple et en double, a annoncé mercredi devoir renoncer à jouer le tournoi de double après avoir été testée positive au covid deux jours après son élimination au premier tour en simple."La nuit dernière j'ai commencé à me sentir mal et ce matin (mercredi), je me suis levée avec de la fièvre. J'ai décidé de faire le test covid et il s'est avéré positif. Je suis extrêmement déçue de ne pas être en mesure de défendre mon titre en double", écrit-t-elle sur son compte Instagram. "Si l'on prend le bon côté de la chose, je suis heureuse de ne pas être blessée et j'ai hâte de récupérer pour retourner à l'entraînement", ajoute la N.2 mondiale. L'an dernier, elle avait remporté les titres en simple et en double à Roland-Garros. Lundi, elle a été éliminée au premier tour en simple par la Française Diane Parry (97e). (Belga)