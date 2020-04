Roland-Garros va être retardé d'une semaine au 27 septembre, selon Le Parisien

Le tournoi de tennis de Roland-Garros devrait débuter non pas le 20 mais le 27 septembre, annonce le quotidien français Le Parisien, généralement bien informé sur ce qui se passe dans la capitale française. La 2e levée du Grand Chelem était initialement prévue du 18 mai au 7 juin. En raison de la pandémie de coronavirus, l'épreuve avait été reprogrammée, dès la mi-mars, du 20 septembre au 4 octobre, une semaine après la fin prévue de l'US Open de Flushing Meadows (New York).Les organisateurs avaient établi leur nouveau programme sans en parler à l'ATP et à la WTA, précise Le Parisien. En accord avec les deux instances qui gèrent le tennis professionnel masculin et féminin, la fédération française a accepté de déplacer d'une semaine la quinzaine sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Selon ce nouveau calendrier, les qualifications pour "Roland" débuteraient le 21 septembre. Ce déplacement d'une semaine permettrait aussi aux forces de l'ordre d'être moins occupées le 20 septembre, jour prévu de l'arrivée du Tour de France cycliste sur les Champs-Élysées et d'éviter la concurrence médiatique des 24 Heures du Mans programmées les 19 et 20 septembre. L'officialisation des nouvelles dates des internationaux de France de tennis devrait intervenir très prochainement. (Belga)