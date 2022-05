Roland-Garros - Ysaline Bonaventure débutera sur l'ocre parisien face à la Canadienne Bianca Andreescu

Ysaline Bonaventure (WTA 170), qui se retrouve pour la première fois dans le tableau final de Roland-Garros après s'être extraite des qualifications jeudi, affrontera Bianca Andreescu au premier tour du deuxième tournoi du grand chelem de tennis, qui se déroulera du 22 mai au 5 juin à Paris. Actuelle 72e mondiale, la Canadienne de 21 ans s'est révélee en 2019 en gagnant trois titres : à Indian Wells, Toronto et surtout à l'US Open. Elle fut aussi finaliste à Auckland en 2019 et encore finaliste à Miami en 2021.Quatre autres joueuses belges joueront le simple dames. Elles connaissent leurs adversaires du premier tour depuis le tirage au sort effectué de jeudi soir. Elise Mertens (WTA 33), tête de série N.31, affrontera la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 52). Alison Van Uytvanck (WTA 61) sera opposée à l'Américaine Ann Li (WTA 64). Maryna Zanevska (WTA 65) a hérité de la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 74) et Greet Minnen (WTA 84) croisera la route d'une tête de série, elle qui sera opposée à la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31/N.30). (Belga)