Romain Grosjean opéré avec succès aux mains mardi

Romain Grosjean a subi une opération aux mains mardi. "Tout s'est bien passé, merci à tous", a fait savoir le pilote français sur les réseaux sociaux sur le coup de minuit.Après son accident au Grand Prix de Barheïn le 29 novembre lors de l'ante-pénultième rendez-vous de la saison de Formule 1, où il avait du s'extirper de sa monoplace en feu, Romain Grosjean a dû se faire opérer pour nettoyer sa blessure au pouce gauche. "Le ligament de mon pouce gauche a été endommagé dans l'accident, il faut nettoyer la blessure. Ma main droite a aussi besoin de traitement suite à une blessure encourue au début de l'année 2020", avait annoncé le pilote de l'écurie Haas deux heures avant son opération "Bonjour, une très belle journée à vous tous. Une bonne nuit de sommeil et pas trop de douleur. En revanche, une vraie galère pour écrire sur mon tel", a plaisanté le Français mercredi matin. Ses blessures aux mains l'avait empêché de participer au deux dernières courses de la saison, et de sa carrière, au Bahrein au GP de Sakhir, encore et à Abou Dhabi le week-end dernier. (Belga)