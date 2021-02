Roulers bat Maaseik et s'offre sa 14e Coupe de Belgique, la 6e d'affilée

Roulers a remporté la 14e Coupe de Belgique de volley messieurs de son histoire, la 6e d'affilée, en battant Maaseik 3 sets à 1 (25-21, 25-23, 19-25, 25-19) en finale dimanche à la Lotto Arena d'Anvers, à huis clos en raison de la crise sanitaire.Avec cette 14e victoire en Coupe, Roulers égale le record de victoires de son grand rival Maaseik, dont la dernière victoire en Coupe date de 2012. Avant cette année, Roulers avait soulevé le trophée en 1989, 1990, 1994, 2000, 2005, 2006, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Maaseik s'est pour sa part adjugé la Coupe en 1986, 1991, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2012. Roulers et Maaseik s'étaient déjà rencontrés deux fois cette saison en EuroMillions Volley League. Fin octobre, Roulers s'est imposé 3-2 à domicile. Le mois dernier, Maaseik a gagné dans le Limbourg (3-1). La finale dames opposera Oudegem et Asterix Avo Beveren dimanche à 17h, toujours à Anvers. Asterix compte treize succès en Coupe à son actif, Oudegem un seul (en 2013). Tenant du titre, Ostende avait été éliminé en quart de finale par le club hennuyer de Tchalou Volley, ensuite sorti par Oudegem en demi-finales. (Belga)