Roulers décroche une 5e Coupe de Belgique consécutive, la 13e de son histoire

Roulers a remporté la Coupe de Belgique de volley pour la 13e fois de son histoire en battant Alost 3 sets à 1, dimanche, au Sportpaleis d'Anvers. C'est le cinquième sacre de rang des Roulariens, un record. Les sets se sont achevés 21-25, 25-18, 25-18 et 25-22.Cette finale était un remake de celle de l'an dernier, remportée par Roulers. Alost, leader du championnat, a enlevé quatre fois la Coupe. Roulers partait avec un avantage psychologique après sa victoire 0-3 à Alost le 25 janvier dernier en Euromillions Volley League dans le match le plus récent entre les deux équipes. En octobre, Roulers l'avait déjà emporté, 3-1. La finale dames se tiendra à 17h30 entre Ostende et Beveren. Hermes Ostende avait remporté la Coupe la saison dernière en battant Michelbeke en finale, mettant fin ainsi au règne d'Asterix Beveren (ex-Kieldrecht), vainqueur des cinq éditions précédentes. Le club waaslandien compte 13 trophées à son palmarès pour 6 aux Ostendaises. (Belga)