Roumanie: des manifestants anti-pass sanitaire tentent d'envahir le Parlement

Des manifestants contre un projet de pass sanitaire au travail ont tenté d'envahir le Parlement roumain mardi avant d'être repoussés par la police, dans un pays qui affiche un des taux de vaccination parmi les plus faibles de l'UE.Environ 2.000 personnes s'étaient rassemblées à Bucarest pour dénoncer les débats actuels sur ce certificat. Quelque 200 d'entre eux ont tenté de forcer les portes du parlement, a constaté un journaliste de l'AFP. D'autres ont escaladé de hautes palissades à l'extérieur. Le gouvernement veut rendre obligatoire un pass pour les fonctionnaires et les salariés, prouvant qu'ils sont vaccinés, guéris ou testés négatifs contre le Covid-19 pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. L'objectif est de doper le taux de vaccination, alors que moins de 40% de la population roumaine a reçu deux doses. Les autorités craignent que les hôpitaux ne soient submergés par une nouvelle vague de malades provoquée par le variant Omicron. Les manifestants ont scandé le mot "liberté" en brandissant le drapeau national roumain et des pancartes portant des messages tels que "Arrêtez la vaccination obligatoire". "C'était une protestation nécessaire mais insuffisante. Beaucoup plus de gens auraient dû venir", a déclaré à l'AFP Adrian Vrabiescu, 49 ans, un ancien mineur des environs de Bucarest. "Je crains que ceux qui sont à l'intérieur du Parlement n'aient pas reçu notre message aujourd'hui. Mais nous descendrons à nouveau dans la rue", a lancé Domnita, 50 ans. Le projet de loi est vivement contesté par le parti nationaliste AUR dont le dirigeant George Simion a remercié les manifestants pour leur mobilisation. (Belga)