Roumanie: le Premier ministre désigné jette l'éponge faute de majorité

Le Premier ministre désigné roumain, un général à la retraite converti à la politique, a renoncé lundi à former un gouvernement faute de majorité, une décision prolongeant encore la crise politique que traverse ce pays."J'ai espéré trouver une solution politique (...) mais la réalité mathématique est celle que nous connaissons tous", a déclaré aux journalistes Nicolae Ciuca, qui avait été nommé il y a dix jours par le président Klaus Iohannis. De nouvelles négociations entre son parti libéral (PNL) et les autres formations politiques commenceront mardi, a-t-il ajouté, précisant qu'il appartiendrait à M. Iohannis de décider s'il le chargeait une nouvelle fois de former un gouvernement. M. Ciuca, 54 ans, ministre de la Défense dans le gouvernement sortant, avait tenté sans succès d'obtenir le soutien des sociaux-démocrates (PSD, opposition) ou des réformistes de l'USR, alors que les libéraux et leurs alliés du parti de la minorité hongroise (UDMR) ne disposent que de 150 sièges sur un total de 465. Le pays est dans l'incertitude depuis que le Parlement a censuré le mois dernier le gouvernement libéral de Florin Citu, lâché par l'USR, qui l'accusait d'autoritarisme. M. Ciuca est le deuxième candidat au poste de Premier ministre à jeter l'éponge en deux semaines, après un échec de l'ancien commissaire européen à l'Agriculture Dacian Ciolos. Cette crise intervient alors que la Roumanie traverse une quatrième vague particulièrement virulente de Covid-19, avec une moyenne de 400 morts chaque jour depuis trois semaines. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.