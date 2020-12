Roumanie: les pro-européens scellent un accord pour former un gouvernement

Trois partis pro-européens de centre-droit ont scellé lundi en Roumanie un accord visant à la formation d'un gouvernement avec l'économiste Florin Citu pour Premier ministre, dans la foulée des élections législatives du 6 décembre."Nous souhaitons donner rapidement à la Roumanie un gouvernement qui mène des réformes destinées à moderniser le pays", a déclaré lors d'une cérémonie Ludovic Orban, le chef de file des libéraux (PNL, au pouvoir), qui formeront une coalition avec deux autres partis. Les responsables de ces formations ont également annoncé qu'ils proposeraient l'actuel ministre des Finances Florin Citu au poste de Premier ministre. "Je suis certain que ce sera un gouvernement stable, de longue haleine, dévoué aux intérêts des citoyens", a déclaré M. Citu. Le chef de l'Etat Klaus Iohannis devrait entériner rapidement cette nomination pour permettre au nouvel exécutif de demander un vote de confiance au parlement avant la fin de l'année. Coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus prévu le 27 décembre, adoption du projet de budget 2021, réformes destinées à relancer l'économie: le futur gouvernement sera confronté à de nombreux défis. Les libéraux et leurs alliés - l'USR-Plus et le parti de la minorité magyare UDMR - disposent ensemble de 244 sièges sur un total de 465 dans les deux chambres du parlement. Ils pourront également compter sur le soutien des 18 élus des minorités (autres que la minorité magyare). Les sociaux-démocrates (PSD, opposition) ont remporté d'une courte tête les législatives mais, privés d'alliés, ils ont dû laisser la main aux partis de centre droit pour former le gouvernement. (Belga)