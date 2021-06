Route d'Occitanie: Arnaud Démare s'adjuge la 2e étape, Andrea Vendrame reste leader

Arnaud Démare (Groupama - FDJ) s'est adjugé la 2e étape de la Route d'Occitanie cycliste (2.), disputée vendredi syr 198,7 km entre Villefranche-De-Rouergue et Auch, en France. Le Français l'a emporté au sprint devant le Vénézuélien Orluis Aular (Caja Rural - Seguros) et l'Italien Jacopo Mosca (Trek-Segafredo).L'Italien Andrea Vendrame (Trek-Segafredo), vainqueur de la 1e étape, reste leader du classement général avec 4 secondes d'avance sur son équipier Jacopo Mosca. Samedi, le peloton passera notamment par le Tourmalet à l'occasion de la 3e et avant-dernière étape, prévue sur 191,8 km entre Pierrefitte-Nestalas et Le Mourtis. (Belga)