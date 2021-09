Royaume-Uni: trois ministres remerciés, deux changent de poste

Après des semaines de rumeurs, le Premier ministre britannique Boris Johnson a remanié mercredi son gouvernement pour former une "équipe unie" en vue de l'après-pandémie, se séparant de son chef de la diplomatie Dominic Raab qui devient ministre de la Justice.Après un an et demi de crise du Covid-19 très douloureuse pour le Royaume-Uni et un départ d'Afghanistan très critiqué, alors que le Brexit perturbe les approvisionnements du pays, le chef du gouvernement conservateur cherche un second souffle. Parmi les poids lourds du gouvernement que la presse disait menacés, le chef de la diplomatie Dominic Raab est remplacé. Il devient ministre de la Justice avec le titre de vice-Premier ministre, poste qu'il occupait de facto jusqu'alors, dirigeant le gouvernement au printemps 2020 quand Boris Johnson, malade du Covid-19, avait été hospitalisé. Ce libéral de 47 ans s'était vu reprocher son inaction face à la crise afghane, restant en vacances en Crète alors que Kaboul tombait aux mains des talibans à la mi-août. Il avait ensuite semblé rejeter sur l'armée la responsabilité de certaines erreurs commises lors des évacuations. La ministre du Commerce extérieur Liz Truss, 46 ans, le remplace à ce poste stratégique, alors que le Royaume-Uni cherche à renforcer sa place sur la scène internationale après le Brexit. Le ministre de l'Éducation, Gavin Williamson, quitte le gouvernement, comme prévu vu sa gestion de la fermeture des écoles pendant les confinements et le fiasco des examens qui a suivi, de même que ceux de la Justice Robert Buckland et du Logement Robert Jenrick. Chouchou de la presse conservatrice, le jeune et populaire ministre des Finances Rishi Sunak, 41 ans, a en revanche été confirmé, de même que la ministre de l'Intérieur Priti Patel, pourtant donnée sur la sellette étant donné son incapacité à réduire les arrivées de migrants illégaux par la Manche. Downing Street a présenté le remaniement comme un moyen de "mettre en place une équipe forte et unie pour reconstruire en mieux après la pandémie", avec pour "objectif d'unir et de niveler par le haut le pays tout entier". Cette annonce intervient à un moment délicat pour le chef du gouvernement âgé de 57 ans, arrivé au 10 Downing Street à l'été 2019 et largement vainqueur des législatives de décembre 2019 avec la promesse de réaliser le Brexit, voté en 2016 mais alors dans l'impasse. Un récent sondage de l'institut YouGov a montré une chute de popularité des conservateurs (à 33%), dépassés par le Parti travailliste (35%) pour la première fois depuis le début de l'année. (Belga)

