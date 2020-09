Ruben Bemelmans éliminé au dernier tour des qualifications de Roland-Garros

Ruben Bemelmans (ATP 223) ne disputera par le tableau final de Roland-Garros. Bemelmans, 32 ans, a été éliminé jeudi au troisième et dernier tour des qualifications par l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 185), 6-3, 1-6, 6-3. La rencontre, interrompue par la pluie dans le troisième set, a duré 1 heure et 42 minutes.Bemelmans visait une troisième participation aux Internationaux de France, après 2015 (élimination au premier tour) et 2018 (élimination au deuxième tour). Egalement engagé en qualifications, Kimmer Coppejans (ATP 161) devra écarter vendredi matin (à partir de 10h00) l'Italien Marco Cecchinato (ATP 110), demi-finaliste de l'édition 2018, pour rejoindre le tableau principal, où David Goffin (ATP 12) est assuré de figurer. Arthur De Greef (ATP 326) a été éliminé au premier tour des qualifications. (Belga)