Ruben Lamiroy est le "Premier Cuisinier de Belgique 2021"

Ruben Lamiroy, du restaurant "De Koolputten" à Waasmunster, a remporté lundi le titre de "Premier Cuisinier de Belgique 2021" lors du concours gastronomique organisé par le Club Propser Montagné pour sa 68e édition, à l'école hôtelière et de tourisme Spermalie à Bruges.Cinq jeunes chefs participaient au concours. Outre M. Lamiroy, Christophe De Meur, chef-cuisinier à la résidence de l'ambassadeur britannique à Bruxelles, Fabian Bail de Zwalm, Diego De Baets de Sint-Kruis Brugge et Stijn De Smet de Zele figuraient parmi les finalistes. Ils ont dû présenter trois préparations: un œuf poché, un Coucou de Malines et un ris de veau en plat principal ainsi qu'une préparation de pommes chaudes pour le dessert. Ferdy Debecker, du restaurant "Eyckerhof" à Bornem, présidait le jury cette année. Sam Verheecke a quant à lui remporté le titre de "Premier Maître d'Hôtel de Belgique 2021", face à Simon De Tavernier du "Château Du Mylord" à Ellezelles, Antoine Dubois de "l'Hostellerie Gilain" à Sorinnes et Esrä Cayir de "Pur Boeuf" à Berlare. Ils ont été jugés sur leur présentation, les compétences linguistiques, le talent d'organisation, la connaissance des règles de l'étiquette, la gestion de réservation téléphonique, l'accueil des invités, le dressage de la table, la recommandation et le service de boissons, la compétence d'adapter un menu spontanément, la connaissance des fromages belges et les différentes découpes. Laurence Rigolet-Wynants ("Comme Chez Soi" à Bruxelles) était l'ambassadrice du concours. (Belga)

