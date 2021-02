Rupture d'un glacier dans l'Himalaya - Au moins sept morts et une centaine de disparus après la rupture d'un glacier en Inde

Au moins sept personnes ont perdu la vie et 125 à 200 sont toujours portées disparues dimanche soir à la suite de la rupture d'un glacier de l'Himalaya dans le nord de l'Inde, selon un bilan provisoire des autorités de l'Etat de l'Uttarakhand. La tombée de la nuit a empêché la poursuite des recherches.La rupture du glacier a provoqué une crue éclair en tombant dans la rivière Dhauliganga, détruisant tout sur son passage, submergeant un complexe hydroélectrique et emportant des routes et des ponts, selon les images prises par des habitants terrifiés. Des dizaines d'employés des deux centrales électriques installées sur le barrage de Richiganga sont portés disparus, ainsi que des habitants de la région, emportés par les eaux alors qu'ils s'occupaient de leur bétail, d'après les autorités. Le Premier ministre de l'Etat de l'Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, a indiqué qu'au moins 125 personnes étaient portées disparues, mais que le bilan pourrait grimper. Le chef de la police locale, Ashok Kumar, avait plus tôt évoqué 200 disparus dans les seules centrales électriques. Une vingtaine d'employés se sont retrouvés coincés dans un tunnel, mais 12 ont été secourus. Des centaines de militaires et paramilitaires, ainsi que des hélicoptères et des avions militaires, ont été mobilisés dans la région. (Belga)