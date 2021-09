Rwanda: le héros de "Hotel Rwanda" reconnu coupable de "terrorisme"

Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film "Hotel Rwanda" et devenu un féroce critique du régime rwandais, a été reconnu coupable de "terrorisme", a annoncé lundi le tribunal de Kigali, qui devait encore détailler sa peine.Le film "Hotel Rwanda" sorti en 2004 a raconté comment ce Hutu modéré a sauvé plus de 1.000 personnes durant le génocide de 1994 qui a fait 800.000 morts, principalement des Tutsi. Aujourd'hui âgé de 67 ans, Paul Rusesabagina a été jugé à Kigali de février à juillet, avec une vingtaine d'autres personnes, pour son soutien présumé au Front de libération nationale (FLN), groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques au Rwanda qui ont fait neuf morts en 2018 et 2019. "Il a fondé une organisation terroriste, il a contribué financièrement à des activités terroristes", a déclaré la juge Beatrice Mukamurenzi au sujet de l'ancien directeur de l'Hôtel des Mille Collines à Kigali. (Belga)