Ryan Kamp sacré champion d'Europe chez les espoirs

Ryan Kamp est le nouveau champion d'Europe de cyclo-cross chez les espoirs. Le Néerlandais, grand favori de la course, s'est imposé devant les Britanniques Thomas Mein et Cameron Meisen samedi à Rosmalen. Aucun Belge n'a participé à la course.Ryan Kamp, champion du monde en titre chez les espoirs, partait avec le statut de grand favori après notamment sa 6e place lors du Superprestige à Ruddervoorde. Dès le premier tour, un groupe de six coureurs s'est isolé en tête avec quatre Néerlandais et les Britanniques Mein et Mason. Avec son compatriote Pim Ronhaar, Kamp mettait la pression sur les Britanniques à la mi-course. Kamp est ensuite parti en solitaire pour s'imposer avec 12 secondes d'avance sur Mein et 13 sur Cameron Mason. (Belga)