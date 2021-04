Sacré champion d'Ukraine, le Dynamo Kiev stoppe le règne du Shakhtar Donetsk

Le Dynamo Kiev, entraîné depuis cette saison par Mircea Lucescu, a remporté pour la première fois depuis 2016 le Championnat d'Ukraine et a mis fin au règne du Shakhtar Donetsk qui monopolisait le titre, après sa nette victoire face à Inhulets Petrove (5-0), dimanche.A trois journées du terme du championnat, le Dynamo compte 13 points d'avance sur son ennemi juré. C'est la 16e fois que le club de la capitale ukrainienne est ainsi sacré. Contraste frappant avec la saison 2019-2020, qui avait vu le Dynamo finir à 23 points du Shaktar Donetsk. Ce titre du renouveau doit beaucoup à Mircea Lucescu, 75 ans."Je suis reconnaissant aux gars, félicitations à eux. Les joueurs ont appris à jouer pour gagner", a déclaré l'entraîneur après le match. "Ils ont appris à être vainqueurs" et "ont tout fait chaque jour pour devenir champions", a-t-il ajouté. L'été dernier, l'annonce de l'embauche de Lucescu avait pourtant déclenché un tollé parmi les supporters du Dynamo, le Roumain ayant passé douze ans à la tête du Shakhtar, qui avait remporté avec lui 22 trophées entre 2004 et 2016, dont la dernière édition de la Coupe de l'UEFA en 2009 devenue ensuite Europa League. Le technicien roumain, perturbé par la réaction des supporters de Kiev, avait dans un premier temps annoncé son intention de démissionner deux jours seulement après la signature du contrat, avant de revenir sur sa décision par la suite. Le titre garantit au Dynamo une participation à la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. Et ce n'est pas fini: mi-mai, le Dynamo peut réussir le doublé s'il remporte sa 13e Coupe d'Ukraine lorsqu'il affrontera Zorya Lugansk en finale. (Belga)