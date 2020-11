Sahara occidental : La France appelle "à tout faire pour éviter l'escalade"

La France a appelé vendredi à "tout faire pour éviter l'escalade" au Sahara Occidental après le lancement d'une opération militaire par le Maroc dans le territoire et l'annonce par le mouvement indépendantiste Front Polisario de la fin d'un cessez-le-feu datant de 1991."La France appelle aujourd'hui à tout faire pour éviter l'escalade et à revenir au plus vite à une solution politique", a déclaré le ministère français des Affaires étrangères à l'AFP. (Belga)

