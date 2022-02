Sailing Awards: Jonas Gerckens "fier" de rejoindre Sebbe Godefroid

"Sailor of The Year Man" pour la 4e fois de sa carrière, Jonas Gerckens s'est dit "fier" d'avoir été récompensé une nouvelle fois pour ses performances sur l'eau au cours de l'année 2021."Je suis fier et ravi d'avoir ce titre", a commenté le Liégeois. "Il me tient particulièrement à cœur de par son histoire et son envergure nationale. Avec ce 4e titre je rejoins aussi la légende Sebbe Godefroid (en Finn et Tornado, ndlr) au cumul de titres. Ça donne une motivation supplémentaire pour continuer à être performant et porter haut les couleurs de la Belgique sur les Océans du Globe!" Le Liégeois a pris la 4e place de la Transat Jacques Vabre avec le Volvo 164 en Class 40, associé au Français Benoit Hantzperg. Il fut aussi médaillé d'argent avec les Red Dolphins au championnat d'Europe et médaillé de bronze au championnat du monde de course au large en double mixte avec Sophie Faguet (Figaro 3) "Ces médailles avec les Red Dolphins ou encore ce top 5 sur la Transat seraient impossibles sans mon équipe et mes partenaires. Ce trophée est pour eux aussi. Comptez sur moi pour continuer à être une locomotive pour la voile belge et, à moyen terme, pour aider les nouvelles générations noir-jaune-rouge à émerger", a ajouté Jonas Gerckens dont le programme de l'année passera par la Route du Rhum et la course au large en double mixte avec Sophie Faguet dans les championnats d'Europe et du monde. (Belga)