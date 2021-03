Saisie de 20 kg de cannabis et de 300.000 euros à la suite d'un contrôle à Anderlecht

La police a saisi 20 kilos de cannabis lors du contrôle d'une camionnette le dimanche 21 février à Anderlecht et 300.000 euros à la suite de perquisitions aux domiciles des deux suspects qui étaient à son bord, a indiqué mardi soir le parquet de Bruxelles, confirmant ainsi une information de Sudinfo. Les deux hommes ont été incarcérés. La chambre du conseil a depuis lors confirmé leurs mandats d'arrêt.Des policiers de la zone de Bruxelles-Midi avaient jugé le comportement des deux occupants de la camionnette suspect et décidé de procéder à leur contrôle. Ils avaient trouvé dans le véhicule huit sacs remplis de cannabis pour une quantité totale d'au moins 20 kilos, selon Sudinfo. Des perquisitions ont ensuite été réalisées aux domiciles des suspects, situés à Vilvorde et Malines. Lors de celles-ci, la police a saisi 300.000 euros. (Belga)

