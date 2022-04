Salmonelle dans des produits Kinder - Ferrero rappelle que les Kinder Schokobons ne doivent pas être consommés

Ferrero rappelle vendredi soir que ses Kinder Schokobons ne doivent pas être consommés, "peu importe la date de péremption, numéro de lot ou le format de l'emballage". Il semble en effet que certains formats de Schokobons, qui ne sont d'habitude pas distribués en Belgique, "soient présents en quantités infimes sur le marché et ce, suite à des pratiques d'import, non maîtrisées par Ferrero Belgique"."Ces produits, également fabriqués dans l'usine d'Arlon, ne doivent pas être consommés", précise Ferrero dans un communiqué. Les Kinder Schokobons et Kinder Happy Moments, tous formats confondus, ont été retirés du marché le 8 avril dernier. (Belga)