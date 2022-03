Sam Sunderland s'offre la victoire dans la première étape en motos

Sam Sunderland (Gasgas) s'est montré le plus rapide en motos au terme des 262 km de la première spéciale de l'Abu Dhabi Desert Challenge, entre Abu Dhabi et Qasr Al-Sarab dimanche dans les Émirats arabes unis.Le Britannique a précédé de 2:02 le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) et 2:11 sur l'Argentin Kevin Benavides (KTM). Soit le podium final du dernier Dakar. Le Sud-Africain Michael Docherty (SRG Motorsports), longtemps à la lutte pour la victoire, a cédé sur la fin et a signé le 4e chrono du jour à 2:14. Joris Van Dyck (Husqvarna), premier Belge, a pris la 25e place à 1h16:06 et Gwen Backx (Husqvarna), la 27e à 1h21:04. (Belga)