Sam Sunderland vainqueur final en moto

En s'imposant dans la dernière étape jeudi, Sam Sunderland (GasGas) a mis une touche finale à son succès dans l'Abu Dhabi Desert Challenge chez les motos. Le Britannique a bouclé l'ultime spéciale 34 secondes plus vite que l'Américain Ricky Brabec (Honda). L'Autrichien Matthias Walkner (KTM) s'est classé troisième à 1:11. Il y devance au classement final Brabec de 3:08 et le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) de 3:56.Gwen Backx (Husqvarna) a fini à la 21e place à 5h27:26 juste devant l'autre motard belge Joris Van Dyck (Husqvarna) 22e à 5h30:24. Déjà vainqueur du Dakar, Sunderland s'impose dans cette deuxième manche du championnat du monde de rallye-raid. Il totalise 63 unités au championnat, 17 de plus que Quintanilla. (Belga)