Sammy Mahdi candidat à la présidence du CD&V

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi est candidat à la succession de Joachim Coens à la tête du CD&V, a-t-il annoncé samedi sur Radio 1.L'actuel président des chrétiens-démocrates flamands a annoncé vendredi qu'il comptait demander à son conseil de parti d'organiser des élections anticipées, après la parution d'un sondage indiquant que le CD&V deviendrait la plus petite formation de Flandre avec 8,7% des intentions de vote. Sammy Mahdi, battu de peu par Joachim Coens lors du dernier scrutin en 2019, a décidé de retenter sa chance. S'il reconnaît que le sondage a été "dur à encaisser", le secrétaire d'État à l'Asile tente néanmoins de positiver. Il se donne pour mission d'éviter la disparition de "la plus belle idéologie du pays", a-t-il dit. M. Mahdi affirme en tout cas croire à la possibilité d'inverser la tendance pour son parti. S'il est élu, il quittera ses fonctions au sein du gouvernement. (Belga)