Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en 8e de finale du double messieurs de Roland-Garros

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en 8e de finale du double messieurs des Internationaux de France de tennis, deuxième tournoi du Grand Chelem, dimanche sur la terre battue de Roland-Garros.La paire belge, tête de série N.14, s'est inclinée au 3e tour en deux sets 6-4, 7-6 (8/6) face aux Espagnols Pablo Andujar et Pedro Martinez. Sander Gillé et Joran Vliegen avaient été éliminés au 1er tour l'an dernier lors de leur seule participation ensemble à la Porte d'Auteuil. Vliegen avait atteint les quarts en 2019 en compagnie du Kazakh Mikhail Kukushkin. Cette saison, les deux Limbourgeois avaient été éliminés au 1er tour de l'Open d'Australie mais ils avaient ensuite remporté le 5e titre de leur carrière à Singapour le 28 février. (Belga)

