Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en quarts de finale au Qatar

Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, ont été éliminés en quarts de finale du double au tournoi de tennis ATP 250 de Doha, une épreuve sur surface dure dotée de 1.071.030 dollars, mercredi au Qatar.La paire belge de Coupe Davis, tête de série N.4, a été battue en deux manches au 2e tour par l'Indien Rohan Bopanna et le Canadien Denis Shapovalov. Sander Gillé, 31 ans, 28e mondial en double, et Joran Vliegen, 34e, 28 ans, se sont inclinés 7-6 (9/7) et 6-4 en 1 heure et 30 minutes de jeu. Sander Gillé a dû faire appel à plusieurs reprises au kiné durant les temps morts. Il n'y a plus de Belges inscrits à Doha. En simple, David Goffin, 48e mondial, avait été éliminé au premier tour par le Finlandais Emil Ruusuvuori, 71e à l'ATP, mardi. (Belga)