Sander Gillé et Joran Vliegen fixés sur leur sort, Mertens contre Van Uytvanck en double

Sander Gillé et Joran Vliegen, têtes de série numéro 14 du tournoi de double, connaissent leurs adversaires au premier tour de l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de l'année qui débute lundi.La paire belge de Coupe Davis a hérité en entrée de l'Allemand Dominik Koepfer (ATP 416 en double), 26 ans, associé à l'Américain Tennys Sandgren (ATP 234 en double), 29 ans. Sander Gillé, 30 ans, 39e au classement mondial du double, et Joran Vliegen, 27 ans, 36e en double, avaient été éliminés au deuxième tour l'an dernier pour leur première participation à l'Open d'Australie. Dans le tableau du double féminin, Elise Mertens, 6e joueuse du monde en double, 25 ans, associée à sa partenaire habituelle, la Bélarusse Aryna Sabalenka, 22 ans, 5e mondiale en double, fait figure de l'une des favorites. Les deux filles, victorieuses de l'US Open en 2019 et demi-finalistes à Roland Garros la même année, forment la deuxième paire tête de série et seront opposées au premier tout à Alison Van Uytvanck (WTA 102), 26 ans, qui, elle, fait la paire avec la Suédoise Cornelia Lister (WTA 78), 26 ans. Elise Mertens et Aryna Sabalenka avaient été en quarts de finale l'an dernier à l'Open d'Australie. Kirsten Flipkens (WTA 32 en double) associée à la Slovène Andreja Klepac (WTA 40 en double), 34 ans, avec qui elle forme aussi la 14e paire tête de série, jouera de son côté au premier tour contre l'Espagnole Georgina Garcia Perez (WTA 82), 28 ans, et la Géorgienne Oksana Kalashikova (WTA 63), 30 ans. La Taïwanaise Su-Wei Hsieh, numéro 1 mondiale en double, finaliste de la dernière édition à Melbourne avec la Tchèque Barbora Strycova, 2e joueuse au classement mondial du double, composent logiquement la première tête de série du tournoi. (Belga)