Scooore Super League - Anderlecht prolonge onze joueuses dont Tessa Wullaert

Anderlecht a annoncé mercredi que onze joueuses de l'équipe féminine, dont Tessa Wullaert, prolongeront l'aventure en Mauve et Blanc la saison prochaine.Outre la triple lauréate du Soulier d'Or Tessa Wullaert, les Red Flames Charlotte Tison, Justien Odeurs, Laura De Neve, Laura Deloose et Sarah Wijnants, ainsi qu'Amber Maximus, Britt Vanhamel, Marie Van Caesbroeck, Michelle Colson et Stefania Vatafu ont prolongé leur séjour à Anderlecht. Leader de la Scooore Super League, Anderlecht construit l'équipe "qui devra écrire un nouveau chapitre du football féminin mauve, au cours de l'exercice 2021-22, sous la direction du nouveau coach Johan Walem", souligne le club dans un communiqué. Les onze joueuses "veulent pleinement soutenir les grandes ambitions sportives du RSC Anderlecht dans son propre championnat, mais également sur la scène européenne, lors de la saison à venir, afin d'atteindre un niveau encore supérieur." (Belga)